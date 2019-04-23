شدياق عرضت وسفيرة تشيكيا التعاون في مجال الحكومة الالكترونية

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ في مكتبها في الوزارة، سفيرة ​تشيكيا​ ميكايلا فرونكوفا، وتخلل اللقاء بحث في الاوضاع الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال ​الحكومة​ الالكترونية.

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