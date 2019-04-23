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مصادرة لحوم فاسدة في ابي سمراء

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ضبطت دورية من ​شرطة بلدية طرابلس​، يرافقها مراقب الصحة في ​اتحاد بلديات الفيحاء​، كمية من اللحوم الفاسدة، في احدى ملاحم ​ابي سمراء​، معدة للبيع.

وعلى الفور تمت مصادرتها، بإشراف القضاء المختص، وتم تنظيم ​محضر ضبط​ بحق صاحب الملحمة وهو من التابعية السورية، مع إقرار بإغلاق الملحمة بالشمع الاحمر في حال تكرار المخالفة، على أن تتم مراقبة الملحمة من قبل المراقبين الصحيين في البلدية بمؤازرة عناصر الشرطة باستمرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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