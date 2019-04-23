مصادرة لحوم فاسدة في ابي سمراء

ضبطت دورية من ​شرطة بلدية طرابلس​، يرافقها مراقب الصحة في ​اتحاد بلديات الفيحاء​، كمية من اللحوم الفاسدة، في احدى ملاحم ​ابي سمراء​، معدة للبيع.

وعلى الفور تمت مصادرتها، بإشراف القضاء المختص، وتم تنظيم ​محضر ضبط​ بحق صاحب الملحمة وهو من التابعية السورية، مع إقرار بإغلاق الملحمة بالشمع الاحمر في حال تكرار المخالفة، على أن تتم مراقبة الملحمة من قبل المراقبين الصحيين في البلدية بمؤازرة عناصر الشرطة باستمرار.