طربيه: المطلوب اقرار الموازنة التقشفية الموعودة لاكمال المسيرة الاصلاحية

لفت رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزيف طربيه خلال حفل افتتاح "​المؤتمر المصرفي العربي​ لعام 2019- الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة" إلى أن "​الارهاب​ أدى إلى تراجع ​العالم العربي​ في العديد من القطاعات حيث كانت هذه البلدان تتلهى بمحاربته لتهمل تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة"، مشيراً إلى أن " انهيار الطبقة الوسطى هو تحد كبير بالنسبة للمجتمعات العربية لأنها تشكل صمام الامان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و تخلق التوازن المطلوب في المجتماعات".

ولفت إلى أن "​اتحاد المصارف العربية​ حرص أن يعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة" بحضور الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ونخبة من الخبراء في هذا الوقت بالتحديد لما يشكله من فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب ​الدول العربية​ في مجالات الاصلاحات الاقتصادية خاصة لجهة اصلاح ​المالية العامة​ وترشيد الانفاق ووضع استراتيجية فعالة لخفض حجمه ولأنه لا بد من تحقيق التوازن المالي".

وثمن "الاصلاحات التي تقوم لها الدولة ال​لبنان​ية على الصعيد الاقتصادي والمالي من جهة ​محاربة الفساد​ واتحاد المصارف العربية يضع كل امكاناته في تصرف لبنان رئيسا و​حكومة​ و شعبا لانجاح الخطوات الاصلاحية"، مشيراً إلى أن "​القطاع المصرفي​ البناني يراهن على نجاح الدولة بتنفيذ خطة التصحيح المالي و قيادة خطة ​مكافحة الفساد​ وانقاذ لبنان من الازمات".

واعتبر طربيه أن "التصحيح المالي يتطللب تخفيض عجز ​الموازنة​ ولا يمكن أن تيحقق ذلك إلا من خلال اعادة هيكلة ​القطاع العام​ ومكافحة الفساد وتحسين الجباية"، مشيراً إلى أن "المطلوب هو اقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة لاكمال المسيرة الاصلاحية".