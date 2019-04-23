قوى الأمن: تدابير سير غدا في برج حمود

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "لمناسبة الذكرى الـ 104 لمجازر ​الأرمن​ ستنطلق مسيرة عند الساعة 18.00 من تاريخ 24/04/2019 وذلك من محلة ​برج حمود​ وصولاً الى مطرانية الأرمن ​انطلياس​، وسيتم تحويل السير من الأوتوستراد الى ​الطريق البحرية​ حتى الانتهاء من المسيرة". وطلبت "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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