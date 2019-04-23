وزارة الزراعة أطلقت بالتنسيق مع الجيش حملة مكافحة حشرة السونا

أطلق المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ممثلا وزير الزراعة حسن اللقيس، في قاعدة رياق الجوية، الحملة السنوية لمكافحة حشرة السونا على المساحات بالقمح في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في حضور ممثلين عن النقابات والتعاونيات الزراعية رئيس مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل الدكتور أكرم وهبي ورئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورؤساء الدوائر والمراكز الزراعية.
وأكد لحود أن "وزارة الزراعة مستمرة بشكل سنوي ودائم في مكافحة حشرة السونا على المساحات المزروعة بالقمح في سهول البقاع وبعلبك الهرمل والبقاع الغربي، وان المساحة تبلغ حوالى 120 الف دنم وان المكافحة تتم بواسطة مبيد Deltamethrin الذي يرش بواسطة طوافات الجيش، للحد من الضرر الذي يلحق بمحصول القمح ويؤدي الى انخفاض الانتاج".
وشكر لحود قائد الجيش العماد جوزيف عون على "التجاوب السريع وتعاون قيادة الجيش الدائمة في رش حشرة السونا على القمح والصندل على الصنوبر".
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