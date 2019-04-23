جنبلاط: هل ان مركز رئيس بلدية أو اتحاد أصبح فوق المساءلة وفوق المحاسبة؟

سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، "هل انّ مركز رئيس بلدية أو اتحاد أصبح فوق المساءلة وفوق المحاسبة؟". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني سبق وذكرت عن ​الجية​ و​النفايات​ والمجارير وغيرها من المشاكل"، متسائلًا: "لماذا بعض القوى السياسيّة لا توحّد موقفها من أجل صالح الجية؟ وماذا عن ​سبلين​؟ دعوا ​القضاء​ يقوم بواجبه وكفى تدخّلًا من أيّ كان. آسف للتدخّل العلني لكنّ الضرورة قضت".

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