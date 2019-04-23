"النشرة" تعرضت لخرق الكتروني من قبل مجهولين نشروا أخباراً غير صحيحة

تعرضت "​النشرة​"، يومي السبت والأحد الماضيين، إلى خرق الكتروني من قبل مجهولين، تم على اثره نشر عدّة أخبار كاذبة وغير صحيحة، منها خبر تحت عنوان: "مسؤول لبناني يحذر من عقوبات بعد اجتياح الحديد الإيراني لأسواق لبنان".

في هذا الإطار، يهم إدارة "النشرة" أن تؤكد أن لا علاقة لها بما نُشر، وقد تمّت معالجة الثغرة التقنيّة لعدم تكرار ما حصل وسمح بنشر تلك الأخبار من قبل مجهولين. كما تقدم إعتذارها، عن الخطأ الذي لم ترتكبه، من قرائّها ومتابعيها.