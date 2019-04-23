تعرضت "النشرة"، يومي السبت والأحد الماضيين، إلى خرق الكتروني من قبل مجهولين، تم على اثره نشر عدّة أخبار كاذبة وغير صحيحة، منها خبر تحت عنوان: "مسؤول لبناني يحذر من عقوبات بعد اجتياح الحديد الإيراني لأسواق لبنان".
في هذا الإطار، يهم إدارة "النشرة" أن تؤكد أن لا علاقة لها بما نُشر، وقد تمّت معالجة الثغرة التقنيّة لعدم تكرار ما حصل وسمح بنشر تلك الأخبار من قبل مجهولين. كما تقدم إعتذارها، عن الخطأ الذي لم ترتكبه، من قرائّها ومتابعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة" تعرضت لخرق الكتروني من قبل مجهولين نشروا أخباراً غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.