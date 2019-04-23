الحسن: سنعمل على تخفيف وطأة الردود السلبية على معاشات التقاعد والرواتب الشهرية

ثمنت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ خلال زيارة المركز الرئيسي للأمن العام في المتحف "جهود المديرية وعلى رأسها ​اللواء عباس ابراهيم​ وأنا منذ أن استلمت الوزارة قلت ان الوزارة ستعمل على شقين، الاول الحافظ على الامن وتنفيذ القوانين والمقلب الثاني أن تكون بخدمة المواطن وهذه الوزارة ستتغير صورتها لتكون خدمة المواطن بنفس اهمية حفظ الامن ونريد أن يكون هذا المواطن من صلب عمل الوزارة وينظر إليها كأنها تقدم له الخدمات لا تقوم بقمعه".

ولفتت إلى أن "عناصر الامن العام هم أول من يتسقبل المسافرين عند الوصول إلى ​مطار بيروت الدولي​ و أنتم تبرزون الوجه المشرق والمضياف لأي سائح أو مسافر"، مشددةً على "ضرورة التعاون بين المواطنين و​الاجهزة الامنية​ في المطار لتمرير المرحلة بأقل معاناة ممكنة على امل ان توضع التسهيلات قريبا موضع التنفيذ".

وأشارت إلى "انني أفهم القلق الذي تمرون به نتيجة ما يقال عن تخفيض الرواتب ولكن سنعمل على تخفيف المفاعيل السلبية على معاشات التقاعد والرواتب الشهرية ولكن هناك تضحية منا كلنا لان البلد يمر بازمة اقتصادية ويجب ان نعمل على ضبط الانفاق".