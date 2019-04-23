مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيلتقي السيسي في 26 نيسان في الصين

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي بنظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال زيارته للصين في 26 نيسان حيث سيبحثان تنمية العلاقات بين ​روسيا​ و​إفريقيا​.

وخلال حديث للصحفيين، أوضح أوشاكوف أن "​الاتصالات​ مع الرئيس المصري هامة، ومفيدة بالنسبة لنا. فدائما نبحث الموضوعات الهامة"، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل له أهمية خاصة.

وشدد أوشاكوف على أن "الرئيس المصري، الذي يرأس ​الاتحاد الأفريقي​ هذا العام، وافق على أن يصبح رئيسا مشاركا لقمة روسيا - إفريقيا المقرر عقدها في تشرين الأول في سوتشي".