أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين في 26 نيسان حيث سيبحثان تنمية العلاقات بين روسيا وإفريقيا.
وخلال حديث للصحفيين، أوضح أوشاكوف أن "الاتصالات مع الرئيس المصري هامة، ومفيدة بالنسبة لنا. فدائما نبحث الموضوعات الهامة"، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل له أهمية خاصة.
وشدد أوشاكوف على أن "الرئيس المصري، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، وافق على أن يصبح رئيسا مشاركا لقمة روسيا - إفريقيا المقرر عقدها في تشرين الأول في سوتشي".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيلتقي السيسي في 26 نيسان في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.