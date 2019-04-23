الأمن الروسي: تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في داغستان والشيشان

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية عن "تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي ومكونة من 5 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات على الشرطة في جمهوريتي ​داغستان​ و​الشيشان​".

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