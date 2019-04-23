عمدة كولومبو: هجمات سريلانكا عمل إرهابي له أبعاد دولية ويجب ألا نحمل المسلمين المسؤولية

كشفت عمدة ​كولومبو​، روزي سيناناياكي (Rosy Senanayake)، أنّ "هناك تقارير استخبارية أشارت بدقّة لما يمكن أن يحصل في ​سريلانكا​، لكن بعض المسؤولين لم يقوموا بعمل اللازم"، مركّزةً على أنّ "هجمات كولومبو لم تكن حادثًا معزولًا تعرّضت له سريلانكا".

وأكّدت أنّ "هجمات سريلانكا عمل إرهابي له أبعاد دولية مرتبط بمنظمات إرهابية دولية"، مشدّدةً على "وجوب ألّا نحمّل المسلمين في البلاد المسؤوليّة عن عمل قامت به جماعة إرهابية لا تمثّلهم".