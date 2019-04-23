السيسي: نقدر الجهود التي يبذلها المجلس العسكري في السودان

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي "اننا نقدر الجهود التي يبذلها ​المجلس العسكري​ في ​السودان​"، مشدداً على أهمية الحلول الأفريقية للمشاكل الخاصة بدول القارة".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.