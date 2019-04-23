منظمة الصحة العالمية: مقتل 264 شخصا في المعارك في ليبيا منذ 4 نيسان

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ عن "مقتل ما لا يقل عن 264 شخصا وإصابة 1266 بجروح منذ 4 نيسان في معارك في ​ليبيا​ حيث تحاول قوات المشير ​خليفة حفتر​ السيطرة على ​طرابلس​"، داعيةً إلى "وقف موقت للمعارك بين الجانبين وإلى "احترام القانون الانساني الدولي".

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