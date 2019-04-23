رئيس وزراء سريلانكا: هناك احتمال لوقوع المزيد من الهجمات الإرهابية

أعلن رئيس وزراء ​سريلانكا​ رانيل ويكريميسينغ أن هناك احتمال لوقوع المزيد من الهجمات الإرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء تأكيده أنه يعتقد أن هجمات يوم ​عيد الفصح​ لها صلات بتنظيم "داعش"، وذلك بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجيرات التي قتل فيها أكثر من 300 شخص.

وأوضح ويكريميسينغ أن أجهزة ​الأمن​ الحكومية تراقب السريلانكيين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي وعادوا إلى ديارهم.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.