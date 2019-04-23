الديوان الملكي الأردني يعين عددا من المستشارين الجدد للملك الأردني

أعلن ​الديوان الملكي الأردني​ عن قبوله استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفي الديوان وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني كخطوة في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.

ومن بين المستقيلين رئيس المخابرات الأسبق، فيصل جبريل حسن الشوبكي، مستشار الملك.

وشملت القرارات الملكية تعيين السفير الأردني لدى ​فرنسا​، بشر هاني الخصاونة، مستشارا للملك للاتصال والتنسيق، وكمال الناصر مستشارا للسياسات والإعلام، ومنار منذر عبدالفتاح الدباس، و​محمد محمود​ حسين العسعس، مستشارين خاصين للملك.

وأوضح الديوان الملكي أن هذه التغييرات تأتي في إطار إرادة ملكية بتعيين عدد من المستشارين الجدد للملك الأردني عبد الله الثاني كخطوة لإعادة الهيكلة في الديوان.