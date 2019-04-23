إخلاء دار الأوبرا في سيدني إثر تسرب غاز مفاجئ

أعلنت وحدات الإنقاذ والإطفاء الأسترالية عن "إجلاء أكثر من 500 شخص من دار الأوبرا في ​سيدني​، ومن المناطق المحيطة بها، إثر تسرب غاز مفاجئ"، موضحةً أنه "تم إخراج الناس من مخارج عدة للمبنى، حتى أنه جرى إخلاء المطاعم المحيطة بدار الأوبرا، بينما تحدث الزوار عن الرائحة الشديدة للغاز، التي انتشرت بسرعة آنذاك".

وأكدت "أنها أجرت فحصا سريعا لمستوى الغاز في الأجواء المحيطة بدار الأوبرا، وأن شركة الغاز باشرت سريعا بإصلاح العطل ووقف تسرب الغاز، حيث أصلح الضرر وتم تأمين المكان سريعا، وأعيد فتح المنطقة للعامة".