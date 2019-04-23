رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني: سنسلم السلطة في أسرع وقت ممكن

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان أن "المجلس العسكري استجاب لرغبة الشعب في التغيير"، معلنا "أننا سنسلم السلطة في أسرع وقت ممكن".
ولفت البرهان في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" الى أن "الوضع الاقتصادي متردي والنظام السابق له دور أساسي في ذلك"، مشيرا الى "أننا الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان".
وشدد على "أننا منفتحون على الجميع والحوار مع جميع أبناء السودان، كما الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري في السودان"، معتبرا أن "حكومة كفاءات وطنية في السودان هي المخرج للوضع الراهن".
وأوضح "أننا نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة"، لافتا الى أنه "سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان".
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