حاتمي: نواجه الظاهرة الترامبية وواشنطن تعرض الأمن العالمي للخطر

أكّد وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتمي​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عرض ​الأمن​ ​العالم​ي لأخطار جادة، بانتهاكه المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية".

وعن أهمية مؤتمر ​موسكو​ الأمني، أشار حاتمي أن "هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي المحترم، لافتًا إلى "أننا سنجري محادثات خلال هذه الزيارة بشأن مختلف المواضيع بما فيها المواضيع الثنائية والإقليمية والدولية مع وزير الدفاع الروسي وسائر المسؤولين الروس".

وشدّد على "أننا نواجه مختلف القضايا الأمنية في العالم، واليوم فإن أهم موضوع في العالم هو الظاهرة الترامبية وهي ذات خاصية شبيهة ب​النازية​، حيث جعلت الأمن العالمي يواجه أخطارًا جادة بخصائها من قبيل الأنانية والظلم وانتهاك المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية".

وكان وزير الدفاع الإيراني قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد دفاع رفيع المستوى للمشاركة في ​مؤتمر موسكو​ الدولي الثامن للأمن.