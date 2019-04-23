رويترز: أكبر محكمة إدارية فرنسية ترفض عودة فرنسيات ذهبن إلى سوريا

ذكرت وكالة "رويترز" أن أكبر ​محكمة​ إدارية في ​فرنسا​ رفضت طلب فرنسيات في ​سوريا​ إعادتهن إلى البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

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