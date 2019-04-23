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نشر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو صورة على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صباح اليوم، الثلاثاء 23 أفريل 2019، تظهره هو وأسرته خلال زيارة للجولان.
وغرد نتنياهو على الصورة التي تجمعه بزوجته وولديه بالقول "زرت مع عائلتي الكنيس اليهودي القديم في كفر ناحوم وموقع جاملا الأثري في الجولان. ما أجملك يا أرض إسرائيل!".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي الإعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة / رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو يزور الجولان مع أسرته ويقول : "ما أجملك يا أرض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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