وكالة الأنباء الجزائريّة : إيداع رجل الأعمال يسعد ربراب السجن في سياق تحقيقٍ مالي

وكالات- أودع رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، السجن ليلة الإثنين إثر مثوله أمام النيابة في إطار تحقيق يتصل بمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 .

وذكر التلفزيون أمس الإثنين، أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للإشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، إضافة إلى "شبهة بتضخيم فواتير إستيراد عتاد مستعمل رغم إستفادته من إمتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".