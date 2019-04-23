كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا: لا رابط بين هجوم المسجدين وتفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكي روان ويجيورديني أمام البرلمان الثلاثاء أن "التحقيقات الأولية في تفجيرات الأحد الدامي كشفت أن ما حدث كان رداً انتقامياً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين مسلمين في كرايست تشيرش".

وتلك إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي والذي راح ضحيته 50 قتيلاً، نفت نيوزيلاند أي رابط بين الهجومين الإرهابيين.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردن إنها تدرك صدور تعليقات تربط بين تفجيرات سريلانكا الأخيرة والهجوم على مسجدين في كريست تشيرش، رغم أنها "لم تطلع على أي معلومات استخبارية يمكن على أساسها وضع مثل هذا التقييم".

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وجاء كلام رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبها بعد تصرح وزير دفاع سريلانكا، بتلك المعلومات دون عرض دليل.

إلى ذلك، أضاف مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه يتفهم أن "تحقيق سريلانكا في الهجوم لا يزال في مراحله المبكرة".

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى في وقت سابق الثلاثاء الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت 310 قتلى.