الداخلية السعودية: إعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بالإرهاب

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية السعودية ، الثلاثاء، عن إعدام 37 شخصاً بعد إدانتهم بالارهاب.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "وزارة الداخلية السعودية نفذت، عصر اليوم، حكم الإعدام بحق 37 شخصا بعد إدانتهم بالإرهاب".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فان السعودية وإيران وباكستان والصين والولايات المتحدة هي أكثر الدول التي نفذت أحكاما بالإعدام العام الماضي.

