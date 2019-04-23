أوقاف القدس يستنكر اقتحام المستوطنين المتكرر لباحات المسجد الأقصى

استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الثلاثاء، عمليات الاقتحام المستمرة التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون داخل باحات المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى مؤخرا عمليات اقتحام مستمرة لمستوطنين إسرائيليين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع أعياد الفصح اليهودي.

وشارك في عمليات الاقتحام أكثر من 700 مستوطن خلال يومين وسط تقديرات باستمرار وتيرة التصعيد حتى الخميس لمناسبة الفصح اليهودي .

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وقال فراس الدبس، المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "إن الدعوات التحريضية التي أطلقتها الجماعات اليهودية المتطرفة لاستثمار المناسبات الدينية كمنصة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك مرفوضة تماما".

وأعرب مجلس الأوقاف عن استيائه من "تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية ومن خلفها مجموعات المتطرفين التي بلغت حدا من الصلافة والغطرسة كل مبلغ".

وشدد المجلس على أنه "لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية وأن هذه الممارسات لن تكون أبدا حدثا عابرا في أي وقت من الأيام".