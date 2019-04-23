رئيس وزراء سريلانكا: هناك احتمالية لوقوع هجمات إرهابية أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإرهاب يعكر صفو عيد القيامة في سريلانكا
قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الثلاثاء، إن هناك احتمالية لوقوع هجمات إرهابية أخرى.
وأكد ويكرمسينج أن السلطات في سريلانكا "تضع عددا من العناصر المجندة لدى داعش عادت إلى البلاد تحت الرقابة".
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجيرات دامية في سريلانكا خلفت مئات القتلى والجرحى.
ونقلت حسابات مقربة من التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي تبنيه المسؤولية عن التفجيرات التي ضربت سريلانكا أول أمس.
والأحد الماضي، وقعت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.
واليوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة في سريلانكا ارتفاع حصيلة سلسلة التفجيرات إلى 310 قتلى ونحو 500 مصاب.
وسائل إعلام غربية وصفت الحادث بأنه واحدة من بين أسوأ الهجمات الإرهابية في العالم منذ أحداث 2001.
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