رئيس وزراء سريلانكا: هناك احتمالية لوقوع هجمات إرهابية أخرى

قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الثلاثاء، إن هناك احتمالية لوقوع هجمات إرهابية أخرى.

وأكد ويكرمسينج أن السلطات في سريلانكا "تضع عددا من العناصر المجندة لدى داعش عادت إلى البلاد تحت الرقابة".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجيرات دامية في سريلانكا خلفت مئات القتلى والجرحى.

Advertisements

ونقلت حسابات مقربة من التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي تبنيه المسؤولية عن التفجيرات التي ضربت سريلانكا أول أمس.

والأحد الماضي، وقعت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.

واليوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة في سريلانكا ارتفاع حصيلة سلسلة التفجيرات إلى 310 قتلى ونحو 500 مصاب.

وسائل إعلام غربية وصفت الحادث بأنه واحدة من بين أسوأ الهجمات الإرهابية في العالم منذ أحداث 2001.