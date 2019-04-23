الان تتابع رويترز: إنتاج النفط السعودي يرتفع في مايو بعيدا عن “عقوبات إيران” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة أن “إنتاج النفط السعودي في مايو سيكون أعلى من أبريل، لكن داخل نطاق هدف إنتاج أوبك”. موضحا أن “الأمر لا يتعلق بعقوبات إيران”.
ونقلت “رويترز”، عن مصادر بأوبك وقطاع النفط، قولها إن “منتجي النفط الخليجيين في أوبك بوسعهم زيادة الإنتاج، عقب خطوة إنهاء الإعفاءات الأمريكية، شرط توافر طلب كاف”.
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