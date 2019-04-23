رويترز: إنتاج النفط السعودي يرتفع في مايو بعيدا عن “عقوبات إيران”

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة أن “إنتاج النفط السعودي في مايو سيكون أعلى من أبريل، لكن داخل نطاق هدف إنتاج أوبك”. موضحا أن “الأمر لا يتعلق بعقوبات إيران”.

ونقلت “رويترز”، عن مصادر بأوبك وقطاع النفط، قولها إن “منتجي النفط الخليجيين في أوبك بوسعهم زيادة الإنتاج، عقب خطوة إنهاء الإعفاءات الأمريكية، شرط توافر طلب كاف”.