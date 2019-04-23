شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنّى اعتداءات سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بيروت)

تبنّى تنظيم «داعش» اليوم (الثلاثاء) عبر وكالة «أعماق» التابعة له، اعتداءات سريلانكا الدامية التي استهدفت أمس الأول (الأحد) كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 300 شخص.

وأفادت وكالة أعماق في بيان تناقلته حسابات على تطبيق «تليغرام»، «منفذو الهجوم في سريلانكا أمس الأول من مقاتلي التنظيم».