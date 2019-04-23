شكرا لقرائتكم رسالة لـ"ضابط سري" ورطت أميركية.. هكذا تصنع القنابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الادعاء الأميركي أن امرأة من ويسكونسن استخدمت حسابات مخترقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتقديم دروس عن كيفية صنع قنابل وسموم نيابة عن تنظيم داعش.

وقال مكتب الادعاء في منطقة شرق ويسكونسن في منشور أمس الاثنين إن وهيبة عيسى ديس (46 عاماً) من كوداهي في ويسكونسن اعترفت بتهمة "محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش المصنف تنظيماً إرهابياً".

وذكر المسؤولون أن المساعدة التي قدمتها في 2018 جاءت في شكل إتاحة الخبرة المتعلقة بصنع قنابل وأسلحة بيولوجية على الإنترنت لمساعدة داعش.

وأفاد الادعاء بأنها بعثت برسالة لضابط سري من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على فيسبوك قالت فيها "هل تذكر تفجير ماراثون بوسطن... الإعداد له كان سهلاً للغاية. كما ما يحتاجه الأمر وعاء الطهي بالضغط وشظايا ومواد ناسفة. انضموا لقناتي وقوموا بأبحاث".

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وأضاف أنها قدمت توجيهات أيضاً بشأن كيفية صنع سم الريسين المستخرج من بذور نبات الخروع.

وقال المدعي العام ماثيو كروجر في بيان "روجت ديس من منزلها في كوداهي لجدول أعمال داعش البغيض والعنيف وقدمت توجيهات تفصيلية لكيفية الإضرار بأبرياء".

وأوضح مسؤولون أن ديس تواجه عقوبة السجن 20 عاماً وغرامة 250 ألف دولار ومن المقرر أن تمثل أمام قاض في سبتمبر.

وقال محاميها جون كامبيون لصحيفة نيويورك تايمز إنه وموكلته "يتطلعان لجلسة سبتمبر حيث سيتحدث عن التاريخ المعقد الذي أدى إلى تصرفها ذلك على الإنترنت".

وفي قضية منفصلة أعلن الادعاء إدانة يوسفاني باديلا كوندي وهو كوبي يقيم في ميلووكي بويسكونس بمحاولة تقديم دعم مادي لداعش. ويواجه أيضا عقوبة السجن 20 عاما وغرامة 250 ألف دولار.