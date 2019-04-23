وزير: التحقيقات تربط بين اعتداءات سريلانكا ومجزرة المسجدين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اعتداءات سريلانكا أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص. قال وزير الدفاع السريلانكي، الثلاثاء، أن التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد الأحد الماضي جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي. وقال الوزير إن التحقيق أظهر أن اعتداءات سريلانكا "رد انتقامي على اعتداءات كرايستشرش". وكانت سلسلة انفجارات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخصا. والشهر الماضي، أسفر هجوم على مسجدين في نيوزيلندا عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

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