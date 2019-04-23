شكرا لقرائتكم خبر عن دراما "الأعلى للاعلام" تعقد أول اجتماع لها لوضع خطة عملها بشهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الأول الذى تعقده لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدى لاشين لوضع خطة عملها خلال الفترة القادمة ولإعلان معايير العمل الدرامى خلال شهر رمضان الكريم.
وشارك فى الاجتماع، محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للإعلام، وهدى زكريا وأيمن عزب وهانى كمال من أعضاء اللجنة.
وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اعتذار الفنان محمد صبحى، عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس، لافتا إلى أن صبحى كان قد وافق على رئاسة اللجنة، إلا أن المجلس فوجئ فى اللحظات الأخيرة باعتذاره نظرا لانشغاله.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس أصدر قرارا باختيار مجدى لاشين رئيسا للجنة الدراما.
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