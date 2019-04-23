الاسمر إستقبل كيجيان:اتفاق على تحديد الاحتياجات الأساسية للاتحاد

رحب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ بزيارة سفير ​الصين​ ​وانغ كيجيان​ لمقر الاتحاد، معتبراً أن "هذه الزيارة فاتحة خير في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، تمهيدا لتعزيز العلاقات بين الاتحادين العماليين في كلا البلدين"، مشيرا الى "دور الصين المتنامي اقتصاديا وسياسيا في ​العالم​ وفي كسر احادية القطب الواحد وفي تعزيز السلام في العالم وحمايته عبر مشروع طريق الحرير وغيره من مشاريع التنمية الداخلية والخارجية"، لافتا الى "العلاقات المتنامية مع اتحاد عمال عموم الصين".

من جهته، اعرب كيجيان عن "اعتزازه بزيارة مقر الاتحاد العمالي العام للتعرف على تركيبته وطريقة عمله وعلاقاته بالسلطة ومطالبه الملحة"، مشددا على "ضرورة تحديد الحاجات المطلوبة من اتحاد نقابات عموم الصين والدولة الصينية في مختلف المجالات لتحديد أطر التعاون التنفيذية".

وتم الاتفاق على ضرورة تحديد لائحة بالاحتياجات الأساسية للاتحاد العمالي العام والتواصل مع اتحاد نقابات عمال عموم الصين و​السفارة الصينية​ في ​لبنان​ وعلى تبادل الزيارات واستمرار التواصل.