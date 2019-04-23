النشرة: الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ عن خرق ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ للأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ حيث نفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء ​راشيا الوادي​ والمنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​.

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