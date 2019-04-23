اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة تابعت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر جلسة تابعت فيها مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وناقشت المادة 487 المتعلقة بحضور المدعى عليه أو وكيله في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح.
وناقشت اللجنة المادة 468 وأدخلت عليها بعض التعديلات بالإضافة إلى المادة 506 التي تتعلق بإسقاط الدعوى من آخر إجراء صحيح.
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