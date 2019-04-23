لجنة الإدارة والعدل تستمع لرئيس التفتيش المركزي حول موضوع الجمارك

بدأت ​لجنة الإدارة والعدل​ الإستماع إلى رئيس ​التفتيش المركزي​ حول موضوع ​الجمارك​ الذي عرض لمجريات التحقيقات التي قام بها والعقبات التي واجهها.

وقررت اللجنة متابعة الموضوع حتى خواتيمه لا سيما بعدما تبين لها وجود وجهات نظر غير محقة حول مسألة أجهزة المسح.

كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء النائب حق الطعن ببعض أعمال الإدارة واستعرضت الإجتهادات السابقة وقررت تأجيل البت به إلى جلسة مقبلة.