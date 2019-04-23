اللقيس: القطاع الزراعي يستطيع ان يشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني

رأى وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ خلال استقباله في مكتبه في وزار الزراعة اليوم وفداً من وفد نقابة معلمي وتجار الخضار و​الفاكهة​ بالجملة في ​بيروت​ أن "​القطاع الزراعي​ يستطيع ان يشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني، وهذا الامر يرتبط بحجم اهتمام الدولة بتطويره وزيادة قدرة ​المزارعين​ على المنافسة"، لافتاً "أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير، حماية لمصلحة المستهلك في الحصول على امن وسلامة غذائه، وحماية للمزارع من حصول إغراق للأسواق بالمنتجات المستوردة".

ولفت الى ان "نتائج زيارته الى عمان ولقاءاته مع مختلف الوزراء المعنيين بالقطاع الزراعي في ​الاردن​ كانت ايجابية جداً على جميع المستويات، ان على مستوى تبادل المنتجات الزراعية ام على مستوى رسوم الترانزيت وآليات النقل".