رأى وزير الزراعة حسن اللقيس خلال استقباله في مكتبه في وزار الزراعة اليوم وفداً من وفد نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت أن "القطاع الزراعي يستطيع ان يشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني، وهذا الامر يرتبط بحجم اهتمام الدولة بتطويره وزيادة قدرة المزارعين على المنافسة"، لافتاً "أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير، حماية لمصلحة المستهلك في الحصول على امن وسلامة غذائه، وحماية للمزارع من حصول إغراق للأسواق بالمنتجات المستوردة".
ولفت الى ان "نتائج زيارته الى عمان ولقاءاته مع مختلف الوزراء المعنيين بالقطاع الزراعي في الاردن كانت ايجابية جداً على جميع المستويات، ان على مستوى تبادل المنتجات الزراعية ام على مستوى رسوم الترانزيت وآليات النقل".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: القطاع الزراعي يستطيع ان يشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.