النشرة: المطران درويش التقى شريعتمدار وعرض معه العلاقات الثنائية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش التقى الملحق اثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعتمدار وعرض معه العلاقات بين لبنان وايران على مختلف الصعد، وخاصة على صعيد التطور الطبي وصناعة الدواء، ووضع المسيحيين في ايران".
وقدّم شريعتمدار في ختام اللقاء الذي حضره النائب أنور الجمعة كتاب بعنوان "إيران مهد التعايش السلمي الديني" .
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