أبو زيد التقى وفودا مهنئة بالعيد وزار مطرانية صيدا ودير القمر

استقبل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب السابق امل ابو زيد وفودا من مختلف بلدات وقرى منطقة جزين و​جبل الريحان​ للمعايدة من بينهم رؤساء بلديات ومخاتير ووفد ل"​التيار الوطني الحر​" من منطقة الزهراني. وكان ابو زيد زار مطرانية صيدا و​دير القمر​ للموارنة ومطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين للمعايدة.

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