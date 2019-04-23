السيسي يستقبل زعماء أفارقة لبحث الشأنين السوداني والليبي

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن "الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ استقبل اليوم، ب​قصر الاتحادية​ رئيسي ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامافوزا، و​الصومال​ ​محمد عبد الله​ فرماجو"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيارة في إطار الاجتماعين اللذين يستضيفهما السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين ​السودان​ي والليبي".

وكشف راضي أنه من المقرر "أن يستضيف السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة رئيس تشاد ​إدريس ديبي​ ورئيس ​جيبوتي​ إسماعيل عمر جيلة ورئيس ​رواندا​ بول كاجامي ورئيس ​الكونغو​ ساسو نيجسو".