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السيسي يستقبل زعماء أفارقة لبحث الشأنين السوداني والليبي

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أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن "الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ استقبل اليوم، ب​قصر الاتحادية​ رئيسي ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامافوزا، و​الصومال​ ​محمد عبد الله​ فرماجو"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيارة في إطار الاجتماعين اللذين يستضيفهما السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين ​السودان​ي والليبي".

وكشف راضي أنه من المقرر "أن يستضيف السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة رئيس تشاد ​إدريس ديبي​ ورئيس ​جيبوتي​ إسماعيل عمر جيلة ورئيس ​رواندا​ بول كاجامي ورئيس ​الكونغو​ ساسو نيجسو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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