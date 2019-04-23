السيسي يستقبل زعماء أفارقة لبحث الشأنين السوداني والليبي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، بقصر الاتحادية رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والصومال محمد عبد الله فرماجو"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيارة في إطار الاجتماعين اللذين يستضيفهما السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي".
وكشف راضي أنه من المقرر "أن يستضيف السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة رئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيس رواندا بول كاجامي ورئيس الكونغو ساسو نيجسو".
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