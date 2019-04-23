الداخلية السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا بعد إدانتهم بالإرهاب

أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​ عن "تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا بعد إدانتهم ب​الإرهاب​".

وكانت رئاسة ​أمن الدولة​ السعودية قد أصدرت يوم أمس بيانا حول إحباط الهجوم الإرهابي في الزلفي، مشيرةً إلى أن "المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقرا للتخطيط لعمليتهم"، معلنةً عن "العثور على أحزمة ناسفة في الاستراحة التي اتخذها مهاجمو مباحث الزلفي مقرا للتخطيط".

ولفتت إلى "العثور على مواد لصناعة المتفجرات في استراحة مهاجمي مركز مباحث الزلفي"، معلنة أن "العناصر الإرهابية الأربعة منتمون لتنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى "الكشف عن عملية استباقية استهدفت عناصر كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية".

كما اعلنت عن "إلقاء القبض على 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية".