سفير ايران بكييف: الانتخابات الرئاسية باوكرانيا تبين وعي شعبها وارادته السياسية

أكد سفير ايران لدى كييف منوجهر مرادي ان "الانتخابات الرئاسية في اوكرانيا تبين وعي الشعب الاوكراني وارادته السياسية لتحديد مصيره"، معربا عن امله بـ"تحسن العلاقات بين البلدين".
ولفت إلى أن "اقامة انتخابات هادئة وديمقراطية لرئاسة الجمهورية في اوكرانيا تبين وعي شعب هذا البلد وارادته السياسية لتحديد مصيره، على امل ان تأتي ايام افضل لاوكرانيا والعلاقات بين البلدين".
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