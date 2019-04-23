سفير ايران بكييف: الانتخابات الرئاسية باوكرانيا تبين وعي شعبها وارادته السياسية

أكد سفير ايران لدى كييف منوجهر مرادي ان "​الانتخابات الرئاسية​ في ​اوكرانيا​ تبين وعي الشعب الاوكراني وارادته السياسية لتحديد مصيره"، معربا عن امله بـ"تحسن العلاقات بين البلدين".

ولفت إلى أن "اقامة انتخابات هادئة وديمقراطية ل​رئاسة الجمهورية​ في اوكرانيا تبين وعي شعب هذا البلد وارادته السياسية لتحديد مصيره، على امل ان تأتي ايام افضل لاوكرانيا والعلاقات بين البلدين".