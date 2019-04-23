مصدر لـRT: لا مفاوضات لإعادة العبادي لرئاسة الحكومة العراقية

أكد مصدر سياسي عراقي، لوكالة روسيا اليوم، "عدم وجود أي مفاوضات بين الكتل السياسية لسحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وإعادة حيدر العبادي لرئاسة الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الكتل السياسية تتفاوض الآن على ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي".
وأوضح المصدر أن "الشق الثاني من المفاوضات يتعلق بكيفية إعادة العمل وفق التحالفين الكبيرين، البناء والإصلاح".
يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت خلال الأيام الماضية أخبارًا تُشير إلى وجود حراك سياسي يهدف إلى سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي.
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