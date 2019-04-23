نائب عراقي يدعو الى عدم الالتزام بقرارات ترامب الجديدة ضد إيران

دعا النائب عن كتلة "صادقون النيابية" ​العراق​ية فاضل الفتلاوي، ​الحكومة العراقية​ الى "عدم الالتزام بقرارات ترامب ضد ​ايران​"، مشيرا الى ان "​واشنطن​ ليست وصية على العراق لفرض رغباتها عليه".

ولفت إلى أن "واشنطن ليست وصية على العراق كي تفرض رغباتها عليه، بما ينسجم مع مصالحها العدوانية بالمنطقة"، معتبرا ان "قرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بالغاء الاستثناءات لعدد من الدول بالتعامل مع ايران هو قرار لا يعني العراق وليس ملزم بتطبيقه".

وأشار إلى أن "العراق دولة ذات سيادة وتعمل من اجل مصالحها فقط وليس مصالح واشنطن وحلفاءها، اذ أن العراق لن يكون جزء من سياسة المحاور"، لافتاً إلى أن "ايران وقفت مع العراق كثيرا، فحين فرض الحصار على العراق كانت ​طهران​ اول من كسر الحصار ولم تلتزم به، ونصرت الشعب العراقي، ثم دعمته في مرحلة صعبة من تاريخ العراق في حربه ضد ارهاب داعش ووقفت بكل قوة الى جانبه"، مؤكداً أن "​إيران​ حليف أستراتيجي ولم ولن نتخلى عنه".