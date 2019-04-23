2500 تذكرة لقمة الرجاء وحسنية أكادير

تنطلق عملية بيع تذاكر مباراة فريق الرجاء وضيفه حسنية أكادير برسم منافسات مؤجل الأسبوع 17 من الدوري المحلي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بمركب الوازيس بالدارالبيضاء.
وحسب بلاغ للرجاء الرياضي، فقد تم طبع 2500 تذكرة خاصة بمباراة الرجاء الرياضي أمام فريق حسنية أكادير للبيع، وحدد ثمن التذكرة في 50 درهماً.
في حين، أكد نادي الرجاء الرياضي، بأن دخول ملعب الأب جيكو المستضيف للقمة الكروية، سيكون متاحاً أيضاَ للجماهير الحاصلة على الاشتراكات السنوية، أيضاً.
وفرضت الطاقة الاستعابية لملعب الأب جيكو، على إدارة الرجاء تقليص عدد التذاكر المطروحة للبيع، لفسح المجال أمام أكبر عدد من الجماهير المتوفرة على اشتراكات سنوية، من الحضور أيضاً للملعب.
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