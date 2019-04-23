شجرة تسقط على تلميذات داخل مؤسستهن في البيضاء

أصيب 3 تلميذات داخل ابتدائية أبو بكر الصديق بمنطقة الهراويين بالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابات متفاوتة الخطورة جراء سقوط شجرة. وحسب مصادر “اليوم24″، تم نقل التلميذات الثلاث إلى مستشفى سيدي عثمان، وأن حالتهن ليست خطيرة. وأشارت المصادر ذاتها، أن إحدى التلميذات أصيبت على مستوى عينيها، لكن إصابتها طفيفة. وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بشجرة متهالكة سقطت على التلميذات داخل ساحة المدرسة، بسبب الرياح والتساقطات المطرية.

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