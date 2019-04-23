الوداد يجهز أوناجم لـ”موقعة” دوري الأبطال

يتطلع فريق الوداد الرياضي إلى مشاركة لاعبه محمد أوناجم، الذي أصيب في مباراة حسنية أكادير الأخيرة، بإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلودي صان داونز.

الأحمر والأبيض وبقيادة فوزي البنزرتي، لن يكون بإمكانه الاعتماد على نجمه في مباراة الذهاب التي ستقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بسبب الإصابة التي فرضت عليه راحة على الأقل لأسبوعين، في انتظار خضوع اللاعب لكشف جديد، إلا أن ترقباً كبيراً بخصوص لحاقه بالإياب “الحارق” الذي سيقام بجنوب إفريقيا، وسيحسم في وصول المجموعة إلى النهائي من عدمها.

وكان البنزرتي قد اعترف في لقاءه الإعلامي الأخير على هامش الديربي، أن الفريق افتقد لخدمات أوناجم، الذي يعد واحداً من الأسماء الأساسية التي ساهمت في انتصارات الوداد الأخيرة، محلياً وأيضاً قاريا، عبر بوابة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية.