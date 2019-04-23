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كشف الفنان المصري، رامز جلال، أخيرا، تفاصيل برنامج المقالب الجديد، الذي يعرض شهر رمضان المقبل على قناة “mbc”, بعنوان “رامز في الشلال”.
ونشر رامز على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” الصورة الترويجية الرسمية للبرنامج، لينفي كل الشائعات، التي راجت عن تسريب فكرته، والتي تحدثت عن الإيقاع بضيوفه، وتخديرهم قبل نقلهم إلى قبر، وتوهيمهم بأنهم أمام ملاك الموت.
وتقوم فكرة الموسم الجديد من برنامج رامز جلال على إيهام ضيف الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر في إندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته.
وبعد وصول النجم ضحية المقلب إلى الجزيرة، يفاجئ بأنها تغرق أيضا، وفجأة يظهر له حيوان غوريلا، الذي هو في الأصل رامز جلال متخفيا وسط الفرو.
يذكر أن برنامج مقالب رامز جلال أصبح من بين أنجح برامج “الكاميرا الخفية” في العالم العربي، على الرغم من الاتهامات، التي تطاله حول اتفاقه مع ضيوفه، قبل تصوير الحلقات.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يكشف رسميا فكرة مقالبه في النجوم لموسم رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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