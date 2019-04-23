رئيس “الكاف” يكشف حقيقة نقل مقر الاتحاد من مصر للمغرب ويتحدث عن صراع “النفوذ” بين البلدين

نفى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نية “الكاف” نقل مقره من مصر إلى المغرب، مؤكدا بأن هذا الموضوع لم يتم مناقشته أبدا وغير مطروح، مشددا على أنه “مرتاح كثيرا في مصر، والسلطات المصرية تقدم للكاف كل التسهيلات اللازمة”.

وفي حوار له مع موقع “كوورة ” العربي، قال الملغاشي، إن المغرب ومصر ليسا في صراع حول النفوذ داخل “الكاف”، بل هناك تعاون كبير بين البلدين في العديد من القضايا، كما نوه إلى أن المغرب ساهم بشكل كبير في منح شرف استضافة “كان” 2019 لمصر على حساب جنوب إفريقيا.

وبخصوص تعيين المغربي معاذ حاجي، كاتبا عاما للكاف، بدلا عن المصري عمرو فهمي، صرح أحمد قائلا: ” المغرب بلد عظيم ومليء بالكوادر، وحجي شخص لديه خبرات في العمل الرياضي، سواء في المغرب بالعمل في مكتب وزير الشباب والرياضة المغربي، أو بالعمل داخل الكاف، وفي تلك الفترة لفت أنظارنا بكفاءته، كما أن مصر مازالت تحتفظ بالنصيب الأكبر من العاملين في الكاف، وهذا أمر طبيعي كونها بلد المقر”.

أما عن عمرو فهمي، فقد شدد المتحدث ذاته على أن سبب إقالته راجع إلى سوء السلوك، وتسريبه أخباراً زائفة للصحافة بمساعدة شخص في لجنة الإعلام، مؤكدا على أن الشركة الفرنسية التي اتهمها بالفساد رفعت دعوى قضائية ضده، بسببه إسائته لسمعتها.

رئيس الاتحاد القاري، أكد على أن غياب إنفانتينو عن قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، ليس مقاطعة منه، بسبب اتهامات الفساد، بل لأسباب شخصية، وقال بهذا الخصوص: “إنفانتينو كان أول المهنئين بنجاح حفل القرعة، وعدم حضوره كان لأسباب خاصة بعيدة عن هذا الأمر”.