رونار يعلنها من فرنسا.. حمد الله لن يحضر لـ”كان” 2019! – صورة

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس الإثنين، خلال مشاركته في إحدى البرامج التلفزية الفرنسية، عن ملامح القائمة التي سيستدعيها من أجل المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق شهر يونيو المقبل في مصر.

وتتضمن اللائحة، 26 لاعبا، من الأسماء التي سيعول عليها في هذا “المونديال” الإفريقي، من بينهم لاعب واحد فقط من البطولة الاحترافية، هو رضا التكناوتي، حارس الوداد البيضاوي.

وقد خلت هذه اللائحة من إسم المهاجم عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري السعودي الممتاز، رفقة نادي النصر، والذي يعتبر أحسن مهاجم مغربي هذا الموسم، بينما سيعتمد على الرباعي الهجومي، المتكون من كل من خالد بوطيب، يوسف النصيري، رشيد عليوي، وأيوب الكعبي.

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إعلان رونار عن هذه الأسماء الهجومية، يؤكد بأن الخلاف مازال قائما بين الرجلين، وليست هناك أية محاولات لحدود الساعة لإقناع الالعب بالمشاركة في “الكان”، وذلك بسبب تواضع مردود الأسماء الأربعة المذكورة هذا الموسم.

إليكم اللائحة التي كشف عنها رونار: