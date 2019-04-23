القدس - بواسطة محمد عز العرب - هذه الأغنية هي العمل العاشر من ألبوم "عرام" للرابر "بيج سام" يستضيف فيها الرابر الفلسطيني تامر نفار، ليذهبا معًا في استعراض مهارتهما في الراب. في الواقع، لا تتعدى هذه الأغنية كونها استعراضًا، ولعب لغة. الأغنية من إنتاج بوكلثوم. كلمات الأغنية أوكي سام أجاك ع الحقل زيارة I’m not a vegetarian بس غارس بذر ترابي بكل بيارة بضرب مشهد الهيب هوب العربي بغارة محتوى القذائف أوزان من كابتن بلا طيارة ماسك المود بايدي الشمال ايدي اليمين مشغولة بالبزنس لأنه فش مان بدحرك بحركة حندي اوعى تكون عشمان أما أنا لما أموت رح يقولوا كش ملك بسنان السين دبحتك بالألف دبحت بغلك برج خليفة عالي لكن برج بنته أعلى كل ما رخصنا أخلاقيا ماديا بنغلى بس بعين فطين القوم لساتنا ما بنسوى نكلة فهمت كيف القصة ماشية الكاتب مطنط علشان أحداثه كلها واهية ها هي معطياتك بس كل اللوائح ناهية فا بنكتفي بهذا القدر وبنتلاقى مرة ثانية زي المناقيش ناكلهم وإذا ماجونيش باكلهم بنخبز أمسيز بورقهم لما منعمل راب بنتفهم 20 سنة وداحل الجوع عندي ما بينتهي ماكلت حدا فيكم ما حدا فيكم مستوي لو تتحول لبنت تحبل وتخلف ابن Advertisements وتسميه سي مش حناديك ام سي كاسيتا وتيب حتة صغيرة ستة في البيت فيش خطة المهم ما نصفى جثة هين طلعنا من بلدنا بخير بالنسبة النا لعب الراب قطعة كيك وانت ايه جاجة بتبلع حبوب منع حمل فش عندك بيض بين قواد رواد سواح زوار انتو عندي مستواك بواط في اجري طفيت 40 شمعة صوات الكراود ما بتختفي جوني ولا سولو لا سكواد الأجواء بتمشي بنبني حكم ذاتي في كل ستيج وستيج بستناش العرب تقول لي وين وكيف يضاجعوا نفسهم ماستربيت وهيك التطبيعي يستعمل صابون اهافا والوطني زيت البيت فييك ب فييك خليني بالراب متمسك أفلام وبنتج بالصيد أنا ليث مركز ركز ركز أصدرنا ألبومين وهاي الدام بتثلث إبداعاتي بالراب متل البنت اللي معاك ولا مرة بتخلص

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقيش| بوكلثوم وتامر نفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.