مناقيش| بوكلثوم وتامر نفار

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
هذه الأغنية هي العمل العاشر من ألبوم "عرام" للرابر "بيج سام" يستضيف فيها الرابر الفلسطيني تامر نفار، ليذهبا معًا في استعراض مهارتهما في الراب. في الواقع، لا تتعدى هذه الأغنية كونها استعراضًا، ولعب لغة. الأغنية من إنتاج بوكلثوم.
كلمات الأغنية
أوكي سام أجاك ع الحقل زيارة
I’m not a vegetarian
بس غارس بذر ترابي بكل بيارة
بضرب مشهد الهيب هوب العربي بغارة
محتوى القذائف أوزان من كابتن بلا طيارة
ماسك المود بايدي الشمال
ايدي اليمين مشغولة بالبزنس لأنه فش مان
بدحرك بحركة حندي اوعى تكون عشمان
أما أنا لما أموت رح يقولوا كش ملك
بسنان السين دبحتك بالألف دبحت بغلك
برج خليفة عالي لكن برج بنته أعلى
كل ما رخصنا أخلاقيا ماديا بنغلى
بس بعين فطين القوم لساتنا ما بنسوى نكلة
فهمت كيف القصة ماشية
الكاتب مطنط علشان أحداثه كلها واهية
ها هي معطياتك بس كل اللوائح ناهية
فا بنكتفي بهذا القدر وبنتلاقى مرة ثانية
زي المناقيش ناكلهم
وإذا ماجونيش باكلهم
بنخبز أمسيز بورقهم
لما منعمل راب بنتفهم
20 سنة وداحل
الجوع عندي ما بينتهي
ماكلت حدا فيكم
ما حدا فيكم مستوي
لو تتحول لبنت تحبل وتخلف ابن
وتسميه سي مش حناديك ام سي
كاسيتا وتيب
حتة صغيرة
ستة في البيت
فيش خطة
المهم ما نصفى
جثة هين
طلعنا من بلدنا بخير
بالنسبة النا لعب الراب
قطعة كيك
وانت ايه
جاجة بتبلع حبوب منع حمل
فش عندك بيض
بين قواد رواد
سواح زوار انتو عندي
مستواك بواط في اجري
طفيت 40 شمعة صوات الكراود ما بتختفي
جوني ولا سولو لا سكواد الأجواء بتمشي
بنبني حكم ذاتي في كل ستيج وستيج
بستناش العرب تقول لي وين وكيف
يضاجعوا نفسهم ماستربيت وهيك
التطبيعي يستعمل صابون اهافا والوطني زيت البيت
فييك ب فييك
خليني بالراب متمسك
أفلام وبنتج
بالصيد أنا ليث مركز ركز ركز
أصدرنا ألبومين وهاي الدام بتثلث
إبداعاتي بالراب متل البنت اللي معاك
ولا مرة بتخلص
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.