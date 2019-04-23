الارشيف / اخبار العالم

مناقيش| بوكلثوم وتامر نفار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

هذه الأغنية هي العمل العاشر من ألبوم "عرام" للرابر "بيج سام" يستضيف فيها الرابر الفلسطيني تامر نفار، ليذهبا معًا في استعراض مهارتهما في الراب. في الواقع، لا تتعدى هذه الأغنية كونها استعراضًا، ولعب لغة. الأغنية من إنتاج بوكلثوم.

 

كلمات الأغنية

أوكي سام أجاك ع الحقل زيارة

I’m not a vegetarian

بس غارس بذر ترابي بكل بيارة

بضرب مشهد الهيب هوب العربي بغارة

محتوى القذائف أوزان من كابتن بلا طيارة

ماسك المود بايدي الشمال

ايدي اليمين مشغولة بالبزنس لأنه فش مان

بدحرك بحركة حندي اوعى تكون عشمان

أما أنا لما أموت رح يقولوا كش ملك

بسنان السين دبحتك بالألف دبحت بغلك

برج خليفة عالي لكن برج بنته أعلى

كل ما رخصنا أخلاقيا ماديا بنغلى

بس بعين فطين القوم لساتنا ما بنسوى نكلة

فهمت كيف القصة ماشية

الكاتب مطنط علشان أحداثه كلها واهية

ها هي معطياتك بس كل اللوائح ناهية

فا بنكتفي بهذا القدر وبنتلاقى مرة ثانية

زي المناقيش ناكلهم

وإذا ماجونيش باكلهم

بنخبز أمسيز بورقهم

لما منعمل راب بنتفهم

20 سنة وداحل

الجوع عندي ما بينتهي

ماكلت حدا فيكم

ما حدا فيكم مستوي

لو تتحول لبنت تحبل وتخلف ابن

Advertisements

وتسميه سي مش حناديك ام سي

كاسيتا وتيب

حتة صغيرة

ستة في البيت

فيش خطة

المهم ما نصفى

جثة هين

طلعنا من بلدنا بخير

بالنسبة النا لعب الراب

قطعة كيك

وانت ايه

جاجة بتبلع حبوب منع حمل

فش عندك بيض

بين قواد رواد

سواح زوار انتو عندي

مستواك بواط في اجري

طفيت 40 شمعة صوات الكراود ما بتختفي

جوني ولا سولو لا سكواد الأجواء بتمشي

بنبني حكم ذاتي في كل ستيج وستيج

بستناش العرب تقول لي وين وكيف

يضاجعوا نفسهم ماستربيت وهيك

التطبيعي يستعمل صابون اهافا والوطني زيت البيت

فييك ب فييك

خليني بالراب متمسك

أفلام وبنتج

بالصيد أنا ليث مركز ركز ركز

أصدرنا ألبومين وهاي الدام بتثلث

إبداعاتي بالراب متل البنت اللي معاك

ولا مرة بتخلص

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقيش| بوكلثوم وتامر نفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا