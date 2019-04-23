لحمايتها من المطر: متسلقون محترفون لتغطية كاتدرائية نوتردام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن المهندس المسؤول عن ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، التي اندلع فيها حريق هائل تسبب بانهيار أجزاء أساسية منها، متسلقي جبال محترفين لوضع أقمشة مقاومة مؤقتة فوق المبنى لمنع تدمير الأمطار له، في أسبوع يتوقع فيه هطول الكثير من الأمطار على العاصمة الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقال المهندس المسؤول فيليب فيلينوف، إنه مضطر للإسراع في وضع الأغطية المقاومة للماء فوق المبنى، لأن "الأولوية القصوى هي حماية الكاتدرائية من الأمطار المتوقعة".

(أ ب )

وأشار فيلينوف إلى أن المُتسلقين المحترفين سيُباشرون عملهم بدءا من اليوم الثلاثاء.

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يُذكرُ أنه لا يتوقع إعادة فتح نوتردام أمام الجمهور قبل خمس أو ست سنوات، وفقا لكاهنها بالرغم من ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة ترميم سريعة لها.

(أ ب )

ويعتقد المحققون أن الحريق كان حادثا عرضيا مرتبطا بأعمال الترميم على الأرجح.

والخميس الماضي، نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول فى الشرطة الفرنسية قوله إن المحققين يعتقدون أن تماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية.