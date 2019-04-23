- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن المهندس المسؤول عن ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، التي اندلع فيها حريق هائل تسبب بانهيار أجزاء أساسية منها، متسلقي جبال محترفين لوضع أقمشة مقاومة مؤقتة فوق المبنى لمنع تدمير الأمطار له، في أسبوع يتوقع فيه هطول الكثير من الأمطار على العاصمة الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وقال المهندس المسؤول فيليب فيلينوف، إنه مضطر للإسراع في وضع الأغطية المقاومة للماء فوق المبنى، لأن "الأولوية القصوى هي حماية الكاتدرائية من الأمطار المتوقعة".
وأشار فيلينوف إلى أن المُتسلقين المحترفين سيُباشرون عملهم بدءا من اليوم الثلاثاء.
يُذكرُ أنه لا يتوقع إعادة فتح نوتردام أمام الجمهور قبل خمس أو ست سنوات، وفقا لكاهنها بالرغم من ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة ترميم سريعة لها.
ويعتقد المحققون أن الحريق كان حادثا عرضيا مرتبطا بأعمال الترميم على الأرجح.
والخميس الماضي، نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول فى الشرطة الفرنسية قوله إن المحققين يعتقدون أن تماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية.
كانت هذه تفاصيل خبر لحمايتها من المطر: متسلقون محترفون لتغطية كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.